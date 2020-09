Piccinini lascia Mediaset e approda a Sky | come cambia il calcio in tv

Leggi su optimagazine

(Di sabato 12 settembre 2020) La notizia dicheè di quelle importanti, che scuotono dalle fondamento un ecosistema – quello giornalistico. Ci sono volti (e voci) che, inevitabilmente, finiscono per essere legati a filo doppio alle emittenti di riferimento. Direequivale dunque a sentire l’eco del suo “sciabolata morbida” o “mucchio selvaggio” nelle telecronache della Champions League degli anni passati. Una vera icona per quanto riguarda il mondo delraccontato in televisione. Che ha scelto il proprio futuro lontano dalle emittenti del biscione. Dagli anni ’80 a oggi è stato uno dei giornalisti sportivi più rappresentativi per le reti. Indimenticabile il suo Controcampo, programma della domenica ...