Pedullà: "30mln Allan sono diventati un affare, nessuno riesce a vendere e la Juve è costretta a regalarli" (Di sabato 12 settembre 2020) Nel corso di Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato le difficoltà del mercato: "Il problema è chiaro, non ci sono cessioni. nessuno ha ceduto, neanche a cifre ridotte. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Nel corso di Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo; ha analizzato le difficoltà del mercato: "Il problema; chiaro, non cicessioni.ha ceduto, neanche a cifre ridotte.

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà 30mln SPORTITALIA - Pedullà: "Nessuno riesce a cedere, non c'è chi compra, non c'è una sola cessione!" Napoli Magazine Pedullà: “La Fiorentina vuole provarci con forza per Torreira. Commisso…”

Il noto giornalista Alfredo Pedullà, ha riportato sul proprio sito alfredopedulla.com le prossime mosse della Fiorentina sul mercato: “Intanto la Fiorentina vuole fare un ultimi tentativo per Lucas T ...

Pedullà – Godin, l’Inter aiuta il Cagliari per l’ingaggio e torna su Kumbulla. Kanté…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Diego Godin vuole il Cagliari ed è possibile che l’Inter dia un aiuto ai sardi per pagare l’ingaggio dell’uruguayano, che potrebbe così firmare un triennal ...

