Orrico a Sky elogia Insigne: "In Nazionale partita straordinaria, i meriti sono di Gattuso" (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo Corrado Orrico tra i meriti più grandi di Gattuso c'è quello di aver recuperato Lorenzo Insigne. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo Corradotra ipiù grandi dic'è quello di aver recuperato Lorenzo

tuttonapoli : Orrico a Sky elogia Insigne: 'In Nazionale partita straordinaria, i meriti sono di Gattuso' - Guidobaldo29 : RT @FabioCasalucci: Accendo su #Sky #Calciomercato Orrico: 'Io non ero un allenatore alla Conte. Più alla Liedholm...' Spengo - VaccariGuido : @AleCat_91 ma quanto è nostro Corrado Orrico a Sky calciomercato l’originale?! Lui va davvero lì in tua per prender… - KentuckyPollo : Vi spiego Sky calcio mercato -Dalle 23.05 alle 23.07 notizia di mercato -Orrico e gli altri orbi in studio che dic… - FabioCasalucci : Accendo su #Sky #Calciomercato Orrico: 'Io non ero un allenatore alla Conte. Più alla Liedholm...' Spengo -

Ultime Notizie dalla rete : Orrico Sky Orrico a Sky elogia Insigne: "In Nazionale partita straordinaria, i meriti sono di Gattuso" Tutto Napoli Orrico a Sky elogia Insigne: "In Nazionale partita straordinaria, i meriti sono di Gattuso"

Secondo Corrado Orrico tra i meriti più grandi di Gattuso c'è quello di aver recuperato Lorenzo Insigne. L'ex allenatore dell'Inter ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Insigne, che era messo in ...

GdS - Kanté resta il sogno di Conte: c'è una sola strada per realizzarlo

Serviranno 50 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e il PSG ci proverà. Le parole di Ausilio non hanno infatti scoraggiato Leonardo, uomo mercato del Paris Saint-Germain alla ricerca dell'e ...

Secondo Corrado Orrico tra i meriti più grandi di Gattuso c'è quello di aver recuperato Lorenzo Insigne. L'ex allenatore dell'Inter ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Insigne, che era messo in ...Serviranno 50 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e il PSG ci proverà. Le parole di Ausilio non hanno infatti scoraggiato Leonardo, uomo mercato del Paris Saint-Germain alla ricerca dell'e ...