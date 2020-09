“Napalm per eliminare i Rom”, il commento shock di una candidata PD a Giugliano (Di sabato 12 settembre 2020) Scoppia la polemica per la frase shock di Silvana Buonocore, candidata al prossimo consiglio comunale a Giugliano con il Partito Democratico, che per risolvere la situazione di campi rom scrive: “Personalmente, e per diretta esperienza, userei il Napalm”. Il commento, condiviso in un gruppo FB, è apparso sotto un post della stessa candidata che, anche … L'articolo “Napalm per eliminare i Rom”, il commento shock di una candidata PD a Giugliano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 settembre 2020) Scoppia la polemica per la frasedi Silvana Buonocore,al prossimo consiglio comunale acon il Partito Democratico, che per risolvere la situazione di campi rom scrive: “Personalmente, e per diretta esperienza, userei il Napalm”. Il, condiviso in un gruppo FB, è apparso sotto un post della stessache, anche … L'articolo “Napalm peri Rom”, ildi unaPD aTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

