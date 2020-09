Mercato Juventus, incontro con il Parma per due cessioni (Di sabato 12 settembre 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera ha incontrato quella del Parma per discutere di due cessioni. Si tratta dei cartellini di Marko Pjaca e Luca Pellegrini. Sul primo nome, che non è mai stato nel progetto di Andrea Pirlo, c’è totale apertura, mentre sul secondo, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in corso serie valutazioni. Mercato Juventus: colloqui con il Parma Negli ultimi giorni il Villarreal ha espresso la volontà di assicurarsi le prestazioni di Mattia De Sciglio. Con la partenza dell’ex Milan, infatti, si ridurrebbe il numero dei terzini. Per questo motivo l’idea principale è quella di trattenere Pellegrini come vice Alex Sandro. Leggi anche:Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020)– La dirigenza bianconera ha incontrato quella delper discutere di due. Si tratta dei cartellini di Marko Pjaca e Luca Pellegrini. Sul primo nome, che non è mai stato nel progetto di Andrea Pirlo, c’è totale apertura, mentre sul secondo, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in corso serie valutazioni.: colloqui con ilNegli ultimi giorni il Villarreal ha espresso la volontà di assicurarsi le prestazioni di Mattia De Sciglio. Con la partenza dell’ex Milan, infatti, si ridurrebbe il numero dei terzini. Per questo motivo l’idea principale è quella di trattenere Pellegrini come vice Alex Sandro. Leggi anche:, ...

