Matteo Salvini: “Voglio fare Renzi nella prossima vita, in vacanza di sabato” (Di sabato 12 settembre 2020) “nella prossima vita voglio fare Renzi che il sabato pomeriggio è a casa, in vacanza. Per me la politica è passione, sudore, impegno. Non mi piace la vita a distanza, il lavoro a distanza. Per me la vita sono donne e uomini, quindi sono felice di stare qua”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini prendendo in causa Matteo Renzi durante un discorso a Gioia del Colle in quel di Bari. “Noi portiamo in giro per l’Italia idee e proposte, la sinistra i fischietti. Non mettiamoci al loro livello”, ha concluso Salvini. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) “voglioche il sabato pomeriggio è a casa, in. Per me la politica è passione, sudore, impegno. Non mi piace laa distanza, il lavoro a distanza. Per me lasono donne e uomini, quindi sono felice di stare qua”. Lo ha detto il leader della Legaprendendo in causadurante un discorso a Gioia del Colle in quel di Bari. “Noi portiamo in giro per l’Italia idee e proposte, la sinistra i fischietti. Non mettiamoci al loro livello”, ha concluso

