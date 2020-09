Mal di testa: ecco gli alimenti da evitare (Di sabato 12 settembre 2020) Gli alimenti che è meglio evitare se ti duole spesso la testa. Se soffri spesso di mal di testa o di emicrania, forse ti sarai chiesta se per caso non ci sia una relazione tra questi attacchi e quello che hai mangiato a pranzo o a cena. Magari ti sei resa conto che gli accessi ti vengono dopo il ristorante cinese. Oppure dopo che hai mangiato una quantità importante di insaccati o alimenti affumicati. In effetti è abbastanza noto, ormai, che determinati alimenti possono funzionare da detonatore per emicrania e mal di testa, anche se bisogna distinguere tra i vari tipi di cefalea. Se la cefalea è di tipo tensivo, di solito è dovuta a tensione e stress e non ha un grande correlazione coi cibi e le bevande che si consumano, ma se si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 settembre 2020) Gliche è megliose ti duole spesso la. Se soffri spesso di mal dio di emicrania, forse ti sarai chiesta se per caso non ci sia una relazione tra questi attacchi e quello che hai mangiato a pranzo o a cena. Magari ti sei resa conto che gli accessi ti vengono dopo il ristorante cinese. Oppure dopo che hai mangiato una quantità importante di insaccati oaffumicati. In effetti è abbastanza noto, ormai, che determinatipossono funzionare da detonatore per emicrania e mal di, anche se bisogna distinguere tra i vari tipi di cefalea. Se la cefalea è di tipo tensivo, di solito è dovuta a tensione e stress e non ha un grande correlazione coi cibi e le bevande che si consumano, ma se si ...

