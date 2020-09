L'ex ministro Guidi: "Sono positivo: il Covid è democratico, non discrimina i disabili" (Di sabato 12 settembre 2020) “Sì, Sono positivo anche io. Devo dire che il Covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili”. Parla così all’Adnkronos l’ex ministro per la Famiglia Antonio Guidi conferma la sua positività al tampone cui si è sottoposto ieri.“Mi ha preso anche a me - spiega - devo ringraziare davvero tutto il personale sanitario per la disponibilità dimostratami. In questi mesi, vista la mia situazione, mi Sono sottoposto a controlli frequenti. Fino a questo momento ero risultato negativo a tutti i test, ma stamattina è arrivato l’esito del tampone di ieri: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) “Sì,anche io. Devo dire che ilsi; dimostrato un virus moltoin quanto non”. Parla così all’Adnkronos l’exper la Famiglia Antonioconferma la sua positività al tampone cui si; sottoposto ieri.“Mi ha preso anche a me - spiega - devo ringraziare davvero tutto il personale sanitario per la disponibilità dimostratami. In questi mesi, vista la mia situazione, misottoposto a controlli frequenti. Fino a questo momento ero risultato negativo a tutti i test, ma stamattina; arrivato l’esito del tampone di ieri: ...

HuffPostItalia : L'ex ministro Guidi: 'Sono positivo: il Covid è democratico, non discrimina i disabili' - zazoomblog : Covid ex ministro Guidi positivo - #Covid #ministro #Guidi #positivo - zazoomblog : Covid ex ministro Guidi positivo - #Covid #ministro #Guidi #positivo - TV7Benevento : Covid, ex ministro Guidi positivo... - MonaldiDavid : IMMENSO ex Ministro #Guidi ???????????? CAPITO #ferragni #fedez #Fascismo #Condividere -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Guidi Covid, ex ministro Guidi positivo Adnkronos Covid, ex ministro Guidi positivo

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sì, sono positivo anche io. Devo dire che il covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili". Così, con una battuta all'Adnkronos, l' ...

Cherubini, tour turistico:

COMUNALI - Il candidato sindaco dei 5 Stelle e due civiche ha organizzato questa mattina una visita guidata in diverse zone della città Roberto Cherubini, candidato sindaco dei 5 Stelle e due civiche, ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sì, sono positivo anche io. Devo dire che il covid si è dimostrato un virus molto democratico in quanto non discrimina i disabili". Così, con una battuta all'Adnkronos, l' ...COMUNALI - Il candidato sindaco dei 5 Stelle e due civiche ha organizzato questa mattina una visita guidata in diverse zone della città Roberto Cherubini, candidato sindaco dei 5 Stelle e due civiche, ...