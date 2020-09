La mamma di Willy: “Lo hanno massacrato e io non ho potuto proteggerlo” (Di sabato 12 settembre 2020) Non si dà pace Lucia Monteiro Duarte, la mamma di Willy. Nelle ore trascorse nella camera ardente ripete che avrebbe dato la vita per difendere il figlio, e invece non ha potuto proteggerlo. Dopo le parole della sorella Milena, anche la mamma di Willy Monteiro Duarte, Lucia, lascia trapelare tutto il proprio dolore per l’assurda … L'articolo La mamma di Willy: “Lo hanno massacrato e io non ho potuto proteggerlo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 12 settembre 2020) Non si dà pace Lucia Monteiro Duarte, ladi. Nelle ore trascorse nella camera ardente ripete che avrebbe dato la vita per difendere il figlio, e invece non haproteggerlo. Dopo le parole della sorella Milena, anche ladiMonteiro Duarte, Lucia, lascia trapelare tutto il proprio dolore per l’assurda … L'articolo Ladi: “Loe io non hoproteggerlo” proviene da leggilo.org.

Ci sono 1300 persone sul prato verde del campo sportivo di Paliano. Sedute distanziate per le regole anti covid. Ma fuori ce ne sono almeno il doppio, assiepate intorno alle recinzioni, ferme lungo la ...

Alla fine delle esequie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha abbracciato la madre e il padre di Willy Monteiro Duarte, Lucia e Armando e la sorella Milena e ha detto loro: «L'Italia è con voi ...

Ci sono 1300 persone sul prato verde del campo sportivo di Paliano. Sedute distanziate per le regole anti covid. Ma fuori ce ne sono almeno il doppio, assiepate intorno alle recinzioni, ferme lungo la ...Alla fine delle esequie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha abbracciato la madre e il padre di Willy Monteiro Duarte, Lucia e Armando e la sorella Milena e ha detto loro: «L'Italia è con voi ...