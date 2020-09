Il cacciatore di giganti – Trama e cast del film su Italia 1

(Di sabato 12 settembre 2020) Ildiè ilche1 offre per la sua prima serata di oggi, 12 settembre 2020. La pellicola verrà trasmessa dalle 21:30 circa ed è diretta da Bryan Singer. Il genere è avventura e fantastico. Lade Ildiruota invece attorno a Jack, un contadino che cresce con il grande desiderio di trovare Gantua, il regno che secondo una leggenda si può raggiungere solo grazie a dei fagioli magici. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori compongono il. Ildi– LaJack riceve un giorno un sacchetto pieno di fagioli da parte di un monaco, che gli chiede in cambio il suo cavallo. Gli ...

Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:30) Il cacciatore di giganti (Film) #StaseraInTV 12/09/2020 #PrimaSerata #ilcacciatoredigiganti @social_mediaset #Italia1 - GuidaTVPlus : 12-09-2020 21:31 #Italia1 Il cacciatore di giganti #FilmAvventura,Fantasy #StaseraInTV - TvItaMemories : #StaseraInTv (12/09/2020) #Rai1 - Assassinio Sull’Orient Express #Rai2 - #SWAT + #Bull #Rai3 - Sulla Mia Pelle… - SpettacolandoTv : #Ilcacciatoredigiganti | questa sera su Italia 1 - LuciaMosca1 : (Il film fantasy stasera in TV: 'Il Cacciatore di giganti' sabato 12 settembre 2020) Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : cacciatore giganti

Finalmente stasera in tv su Canale5 torna la nuova edizione di Tu sì que vales con la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Conduttori ancora ...Questa sera, 12 settembre 2020, su Italia 1 va in onda il film Il cacciatore di giganti, in prima serata dalle 21.30. Una pellicola del 2013 diretta da Bryan Singer con nel cast Nicholas Hoult, Eleano ...