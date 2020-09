Gli ayatollah impiccano l’atleta oppositore

Simin43316966 : RT @annamar69370830: Moharebeh= atti ostili ad Allah È il reato che permette agli ayatollah di condannare a morte, alla tortura o alla p… - annamar69370830 : Moharebeh= atti ostili ad Allah È il reato che permette agli ayatollah di condannare a morte, alla tortura o all… - antoniettampa : @MatteoMuzio Pol pot, ayatollah khomeini a suo modo. Diversi sono gli esempi che possono essere fatti. Certo la vio… - FrancePeloso : RT @aureliomancuso: Il regime teocratico #iraniano ha assassinato #NavidAfkari wrestler che ha partecipato alle proteste del 2018 contro l… - MicheleSolari70 : RT @aureliomancuso: Il regime teocratico #iraniano ha assassinato #NavidAfkari wrestler che ha partecipato alle proteste del 2018 contro l… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ayatollah

Nicola Porro

Uno dei migliori film del Festival di Venezia 2020 lo troviamo nella sezione Orizzonti. Stiamo parlando di The Wasteland (Dashte Khamoush), diretto dall'iraniano Ahmad Bahrami. Un mattonificio in una ...Senza dubbio questa campagna elettorale negli Stati Uniti rimarrà nella memoria come una delle più violente della storia americana. Se si leggono i resoconti forniti dai corrispondenti dei giornali it ...