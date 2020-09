Gattuso: «Milik non ha voluto rinnovare e ora deve andare via» (Di sabato 12 settembre 2020) Al termine dell’amichevole tra il Napoli e il Pescara il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di SKy Sport, spiegando tra l’altro l’esclusione di Milik dalla rosa “Io e la società siamo stati chiari l’anno scorso per tanti mesi riguardo Milik, doveva rinnovare il contratto ed è stata una sua scelta non farlo. Ora lui deve trovare una soluzione, noi intanto abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna”. Per Koulibaly? “È un discorso diverso, il calciatore ha un valore ben preciso e sa che se non arrivano i soldi che la società vuole non può partire” Llorente non convocato? “Non mi sembrava corretto tenere Llorente in panchina per farlo entrare di nuovo solo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Al termine dell’amichevole tra il Napoli e il Pescara il tecnico del Napoli Rinoha parlato ai microfoni di SKy Sport, spiegando tra l’altro l’esclusione didalla rosa “Io e la società siamo stati chiari l’anno scorso per tanti mesi riguardo, dovevail contratto ed è stata una sua scelta non farlo. Ora luitrovare una soluzione, noi intanto abbiamo investito e preso due attaccanti come Osimhen e Petagna”. Per Koulibaly? “È un discorso diverso, il calciatore ha un valore ben preciso e sa che se non arrivano i soldi che la società vuole non può partire” Llorente non convocato? “Non mi sembrava corretto tenere Llorente in panchina per farlo entrare di nuovo solo ...

