È Higuain il re dei bomber stranieri in Serie A (Di sabato 12 settembre 2020) Proprio ieri ha lasciato l’Italia per la sua nuova avventura negli States, dove giocherà nell’Inter Miami. Ma secondo la classifica pubblicata da Opta, Gonzalo Higuain è il miglior marcatore straniero degli ultimi 10 anni in Serie A: 125 le reti segnate dall’argentino tra Napoli e Juventus. Sul podio anche l’ex interista Mauro Icardi (121 gol) e Dries Mertens (93). Seguono Josip Ilicic (87) e l’altro juventino, Paulo Dybala (84). 125 – Gonzalo #Higuaín è il miglior marcatore straniero della #SerieA nelle ultime 10 stagioni (125 gol). Pipita. pic.twitter.com/XxsfguYXr6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 12, 2020 Foto: Twitter Juventus L'articolo È Higuain il re dei bomber stranieri in Serie A ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Proprio ieri ha lasciato l’Italia per la sua nuova avventura negli States, dove giocherà nell’Inter Miami. Ma secondo la classifica pubblicata da Opta, Gonzaloè il miglior marcatore straniero degli ultimi 10 anni inA: 125 le reti segnate dall’argentino tra Napoli e Juventus. Sul podio anche l’ex interista Mauro Icardi (121 gol) e Dries Mertens (93). Seguono Josip Ilicic (87) e l’altro juventino, Paulo Dybala (84). 125 – Gonzalo #Higuaín è il miglior marcatore straniero della #A nelle ultime 10 stagioni (125 gol). Pipita. pic.twitter.com/XxsfguYXr6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 12, 2020 Foto: Twitter Juventus L'articolo Èil re deiinA ...

