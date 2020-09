De Laurentiis positivo | l’esito dei tamponi di Lotito e Vigorito

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente del Napoli Aurelio Deè risultatoal Coronavirus, non sono mancate le polemiche con il numero uno azzurro che ha deciso di partecipare regolarmente all’Assemblea di Lega con la presenza di circa 50 persone. Il presidente della Lazio Claudiosi è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo. Il patron biancoceleste dopo l’annuncio della positività di De, aveva tranquillizzato: “Sono super controllato”. Stesso responso anche per ildel Benevento. “Il Benevento Calcio comunica che il risultato del tampone effettuato ieri dal presidente Oresteha dato esito negativo”. Riapertura stadi: “Il calcio spinge per avere il sì a meta ...