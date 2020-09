Covid-19: calano contagi (+1.501) e vittime (+6) (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – calano ancora i nuovi contagiati in Italia. I nuovi contagiati sono 1.501, in calo rispetto a ieri erano stati 1.616. I tamponi sono state 92.706 a fronte dei 98.880 di ieri. In ogni caso il rapporto tra nuovi contagiati e tamponi effettuati resta molto basso, di poco sopra l’1%. In totale le persone venute a contatto con il coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 286.297. Attualmente i soggetti positivi riscontrati sono 37.503. calano i decessi, stazionarie terapie intensive I nuovi decessi sono 6, anche questi in calo rispetto a ieri quando erano stati 10. In ogni caso il numero continua ad essere basso e stazionario. In totale dall’inizio dell’epidemia di Sars-CoV-2 sono morti 35.603 italiani. I pazienti ricoverati con sintomi sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set –ancora i nuoviati in Italia. I nuoviati sono 1.501, in calo rispetto a ieri erano stati 1.616. I tamponi sono state 92.706 a fronte dei 98.880 di ieri. In ogni caso il rapporto tra nuoviati e tamponi effettuati resta molto basso, di poco sopra l’1%. In totale le persone venute a contatto con il coronavirus dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 286.297. Attualmente i soggetti positivi riscontrati sono 37.503.i decessi, stazionarie terapie intensive I nuovi decessi sono 6, anche questi in calo rispetto a ieri quando erano stati 10. In ogni caso il numero continua ad essere basso e stazionario. In totale dall’inizio dell’epidemia di Sars-CoV-2 sono morti 35.603 italiani. I pazienti ricoverati con sintomi sono ...

