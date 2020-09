Coronavirus | la Sardegna rafforza i controlli | certificazione di negatività o tampone obbligatorio per entrare “Chi rifiuta rimarrà in isolamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) Lacorre ai ripari dopo i numerosi focolai registrati in estate, con il maggiore afflusso di turisti e i locali aperti, e la nuova risalita del numero di casi giornalieri nel Paese. Nella nuova ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas, chiunque voglia recarsi sull’isola sarà invitato a presentarsi all’imbarco con unadi negatività, ma in caso contrario sarà comunque obbligato a sottoporsi amolecolare o antigenico entro 48 ore dall’arrivo in regione. A chiarire la disposizione della giunta sarda è l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu: “Non c’è l’obbligo di presentarsi all’imbarco con unadi negatività perché nell’ordinanza si parla solo di un invito ...