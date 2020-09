Coronavirus, i numeri in chiaro. L’infettivologa Taliani: «Non fatevi ingannare dai dati. È cambiato il modo di cercare i positivi» (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreDa poco meno di due settimane siamo ormai stabilmente attorno a quota 1.500 nuovi casi di Coronavirus al giorno. Oggi, l’incremento giornaliero dei positivi è pari a 1.501 nuove infezioni, ieri i contagi erano stati 1.616, due giorni fa 1.597. Bisogna tornare all’inizio del mese per trovare – a parità di tamponi – un totale inferiore a quota 1.000. Però, secondo la professoressa Gloria Taliani, l’aumento è dovuto semplicemente al fatto che «ne cerchiamo di più». «Se guardiamo un altro dato – continua Taliani – che è quello del rapporto tra i positivi e il numero dei tamponi effettuati nelle persone mai ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreDa poco meno di due settimane siamo ormai stabilmente attorno a quota 1.500 nuovi casi dial giorno. Oggi, l’incremento giornaliero deiè pari a 1.501 nuove infezioni, ieri i contagi erano stati 1.616, due giorni fa 1.597. Bisogna tornare all’inizio del mese per trovare – a parità di tamponi – un totale inferiore a quota 1.000. Però, secondo la professoressa Gloria, l’aumento è dovuto semplicemente al fatto che «ne cerchiamo di più». «Se guardiamo un altro dato – continua– che è quello del rapporto tra ie il numero dei tamponi effettuati nelle persone mai ...

