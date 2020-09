Coop inaugura il primo negozio “Autism Frendly”

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 settembre 2020) «Siamo le mamme di tre bambini autistici, Olmo, Flora e Carlo. I bambini autistici hanno tante difficoltà a crescere e vivere in questo mondo semplicemente perché il mondo, così come è organizzato, non va bene per il loro modo di ragionare e di agire. Tutte le mamme di bimbi autistici sanno quanto può essere difficile la quotidianità e spesso si tende a parlare – magari con rabbia – di tutte le delusioni, di tutte le porte sbattute in faccia e di tutti i diritti che ai bambini come i nostri vengono negati. Noi invece vogliamo partire dalle vittorie, dalle situazioni inclusive in cui, spesso fortuitamente, ci siamo imbattute. Raccontare significa far capire che a volte basta poco per rendere la vita migliore a chiunque». Partiamo da queste parole, scritte sulla pagina Facebook di Alla3, associazione fondata ...