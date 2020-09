AstraZeneca ha ripreso i suoi test su un vaccino per il coronavirus (Di sabato 12 settembre 2020) L’azienda farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno fatto sapere di aver ripreso i test del loro vaccino sperimentale per il coronavirus, considerato uno dei più promettenti, almeno nel Regno Unito. I test erano stati interrotti il 6 settembre Leggi su ilpost (Di sabato 12 settembre 2020) L’azienda farmaceutica britannico-svedesee l’Università di Oxford hanno fatto sapere di averdel lorosperimentale per il, considerato uno dei più promettenti, almeno nel Regno Unito. Ierano stati interrotti il 6 settembre

