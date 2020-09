Willy | cosa è successo | i punti fermi | e quelli da chiarire | sull' omicidio di Colleferro

Fedez : Vorrei riuscire a commentare una cosa del genere, invece rimango senza parole e forse è meglio così. Mi sento solo… - PiazzapulitaLA7 : #Colleferro ci insegna che la divisione fra vincenti e perdenti, ganzi e sfigati è la più grossa menzogna del mondo… - fanpage : “Hanno bevuto, hanno fatto casino, hanno brindato, hanno ruttato, e sono ripartiti sgommando col Suv” - GiuseppeCorini : @xalter_egox @il_trep @LucaBizzarri Ci sono decine di testimoni tra cui il ragazzo salvato da Willy che hanno fatto… - steocossavella : RT @Fedez: Vorrei riuscire a commentare una cosa del genere, invece rimango senza parole e forse è meglio così. Mi sento solo di chiedere s… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy cosa

Il tono oscilla tra il risoluto e l’affranto: «State speculando sul nostro dolore», accusa Azzurra Biasotti. Poi pesca l’aggettivo più forte per descrivere lo stato d’animo di una comunità: «Sconvolti ...Il volto rigato dalle lacrime e la voce rotta dal pianto. Così, in apertura della seduta del Consiglio comunale veliterno, il capogruppo di Forza Italia, Salvatore Ladaga, ha preso la parola per rende ...