Verifica quale versione Windows e che computer sto usando

(Di venerdì 11 settembre 2020) Questa è una domanda che per molti può sembrare stupida, ma a cui in realtà non è così banale rispondere, soprattutto se il PC è stato assemblato dal negozio in cui è stato comprato oppure anche se è stato acquistato pre-assemblato al centro commerciale, ma non è mai stato letto il manuale con le specifiche.Sapere chestiamoè, tra l'altro, un'informazione di vitale importanza quando si vanno ad installare software e giochi e quando è necessario andare a parlare con un tecnico per la sua riparazione, per non cadere dalle nuvole, per non fare la figura degli sprovveduti.Anche senza andare a conoscere il modello di ogni pezzo montato all'interno, le cose importanti da sapere riguardo il proprio PC sono, fondamentalmente, tre: che tipo di architettura ha il ...