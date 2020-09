“Venduto”: fischi e lancio di pomodori per Salvini contestato a Torre del Greco (Di venerdì 11 settembre 2020) A Torre del Greco era attesa una pesante contestazione a Salvini. Ed è andata esattamente così. Il Capitano è stato costretto a parlare sovrastato da fischi, slogan, “vaffa” e il coro “Bella ciao” non è mancato neanche il lancio di pomodori. Salvini è riuscito a continuare il comizio solo per pochi minuti: solo 5 minuti e mezzo. Il leader della Lega, dopo essere stato a Pompei, doveva anche visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni ambientali – è stato organizzato anche un corteo composto da almeno un centinaio di manifestanti partito da piazza Santa Croce – hanno consigliato ai responsabili del servizio d’ordine di puntare ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Adelera attesa una pesante contestazione a. Ed è andata esattamente così. Il Capitano è stato costretto a parlare sovrastato da, slogan, “vaffa” e il coro “Bella ciao” non è mancato neanche ildiè riuscito a continuare il comizio solo per pochi minuti: solo 5 minuti e mezzo. Il leader della Lega, dopo essere stato a Pompei, doveva anche visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni ambientali – è stato organizzato anche un corteo composto da almeno un centinaio di manifestanti partito da piazza Santa Croce – hanno consigliato ai responsabili del servizio d’ordine di puntare ...

Noovyis : (“Venduto”: fischi e lancio di pomodori per Salvini contestato a Torre del Greco) Playhitmusic - - romanannamaria : RT @neXtquotidiano: “Venduto”: fischi e lancio di pomodori per #Salvini contestato a #TorredelGreco - aneresblu : RT @neXtquotidiano: “Venduto”: fischi e lancio di pomodori per #Salvini contestato a #TorredelGreco - neXtquotidiano : “Venduto”: fischi e lancio di pomodori per #Salvini contestato a #TorredelGreco -

Ultime Notizie dalla rete : “Venduto” fischi