Van Gaal: «Pirlo? Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi allenatori» (Di venerdì 11 settembre 2020) Louis Van Gaal è in Italia per ricevere il Premio Fair Play-Menarini. E la Gazzetta dello sport lo ha intervistato. Come al solito, Van Gaal è da leggere. Di Conte dice che «è bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo, ma anche a me talvolta è successo». Pirlo? «È stato il migliore da giocatore, ma non so come sarà da allenatore. Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi tecnici anche perché purtroppo nella cultura latina lo spirito comune passa spesso in secondo piano. Un allenatore non deve pensare a se stesso ma al bene ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : Intervista a #VanGaal: '#Pirlo è un’incognita come allenatore. #Conte troppo emotivo' - napolista : Van Gaal: «Pirlo? Ce ne sono pochi di bravi giocatori diventati ottimi allenatori» Alla Gazzetta: «Suarez? The bes… - OdeonZ__ : Van Gaal, giudizio super partes? 'De Ligt Sarà più forte di Chiellini e Bonucci!' - ilcirotano : Van Gaal: 'Pirlo incognita come allenatore. Conte troppo emotivo' - - angiuoniluigi : RT @leggoit: Van Gaal, picconate al calcio italiano: «Pirlo un rischio, Conte emotivo e Ibra non ha l'età per fare grande il Milan» https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Van Gaal Van Gaal: "Pirlo incognita come allenatore. Conte troppo emotivo" La Gazzetta dello Sport Stelle sport italiano e internazionale a notte XXIV premio Fair Play Menarini

Castiglion Fiorentino, 11 set. (Adnkronos) - Storie, emozioni, personaggi illustri e grandi nomi dello sport italiano ed internazionale. Questi gli elementi che hanno reso la cerimonia di premiazione ...

Van Gaal: "Juventus, Suarez e Ronaldo non bastano. Conte è troppo emotivo"

"Conte all'Inter? E' bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo". "La fi ...

Castiglion Fiorentino, 11 set. (Adnkronos) - Storie, emozioni, personaggi illustri e grandi nomi dello sport italiano ed internazionale. Questi gli elementi che hanno reso la cerimonia di premiazione ..."Conte all'Inter? E' bravo a trasferire la sua filosofia di gioco, ma in partita è troppo emotivo. Restare freddi aiuta ad analizzare meglio il gioco, migliorerebbe la sua attitudine in campo". "La fi ...