Ufficiale il Moto G9 Plus: specifiche tecniche, prezzo ed uscita (Di venerdì 11 settembre 2020) Non c'è più bisogno di parlare al condizionale adesso che il Moto G9 Plus è stato finalmente presentato: il design è quello che potete ammirare nell'immagine di anteprima, mentre vi forniremo a seguire tutti i dettagli della scheda tecnica. Si parte dal processore Snapdragon 730G da 2.2GHz, con scheda grafica Adreno 618. Il telefono include uno schermo Max Vision FHD+ da 6.8 pollici, 4GB di RAM e 128GB di storage. La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale da 64MP (ottica f/1.8), un ultra-grandangolare da 8MP (ottica f/2.2), un sensore macro da 2MP (ottica f/2.2) ed uno di profondità da 2MP (ottica f/2.2). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP (ottica f/2.0). Il Moto G9 Plus offre le seguenti connettività: Bluetooth ...

