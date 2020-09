Treni, si allenta la stretta: più posti per l?Alta velocità (Di venerdì 11 settembre 2020) Stanno per allentarsi le barriere anti-Covid contro il riempimento dei Treni ad alta velocità. L?obiettivo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è di aumentare... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Treni allenta

Il Messaggero

Stanno per allentarsi le barriere anti-Covid contro il riempimento dei treni ad alta velocità. L’obiettivo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è di aumentare il livello di capienza cons ...Dominc Thiem stende Alex de Minaur in poco più di due ore e avanza in semifinale. Per lui ora la sfida a Medvedev ...