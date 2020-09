San Siro, la mossa del Comune contro il vincolo (Di venerdì 11 settembre 2020) Un tavolo tecnico tra il Comune di Milano e il ministero dei Beni Cuturali, per valorizzare al meglio l’area di San Siro: è la mossa di Palazzo Marino per affrontare la decisione del comitato tecnico-scientifico del ministero di valutare l’esistenza di un vincolo “storico-relazionale” sul Meazza. Come riporta Tuttosport, lo scenario è stato preso in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) Un tavolo tecnico tra ildi Milano e il ministero dei Beni Cuturali, per valorizzare al meglio l’area di San: è ladi Palazzo Marino per affrontare la decisione del comitato tecnico-scientifico del ministero di valutare l’esistenza di un“storico-relazionale” sul Meazza. Come riporta Tuttosport, lo scenario è stato preso in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

acmilan : #OnThisDay, 19 years ago, Pippo Inzaghi delighted San Siro with the first of his 126 Rossonero goals ? 09/09/2001-… - acmilan : His first senior goal, at San Siro: Daniel Maldini reflected on his special night ?? Il primo gol in Prima Squadra,… - acmilan : It's a victorious night at San Siro! ??? Vittoria a San Siro. Altri minuti nelle gambe per i ragazzi ??? #MilanMonza… - T_Russo_ : RT @marifcinter: Martedì 15: Inter-Lugano Venerdì 18: Inter-Carrarese Sabato 19: Inter-Pisa (a San Siro) Queste dovrebbero essere le amich… - KingPancredi : RT @H0PESTR0M: Un'altra notizia di Eriksen sul mercato e vi giuro che vado a San Siro e mi faccio brillare -