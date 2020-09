Roma | Florenzi va al PSG | in partenza per Parigi

(Di venerdì 11 settembre 2020) L’aereo che lo ha portato lontano daè partito questa mattina da Ciampino, intorno alle 9, direzioni. Alessandrosaluta ancora la Capitale e i colori giallorossi, dopo averlo fatto la passata stagione, direzione Valencia. Poche parole e passi spediti per infilarsi nelle porte del terminal dell’aeroporto. Alo aspetta il PSG, finalista dell’ultima Champions League. Una trattativa emersa a poche ore dalla definizione ma che andava avanti, sotto traccia, da giorni. Oggi è stato anche il giorno delle visite mediche, a breve arriverà l’ufficialità del passaggio al PSG. Dopo l’addio di Totti e De Rossisembrava destinato ad un futuro da capitano della. ...

Calciomercato Roma, Florenzi pronto per la sua nuova avventura al Psg: il giocatore giallorosso è partito alla volta della capitale francese Alessandro Florenzi è pronto a ricominciare lontano da Roma ...