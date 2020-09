Ragazza di 14 anni festeggia compleanno al bar: finisce in coma etilico (Di venerdì 11 settembre 2020) Stava festeggiando il suo 14esimo compleanno, quando la Ragazza è finita in coma etilico. E’ quanto successo a Verona, in un bar del centro. Ora l’attività è stata sospesa per 7 giorni dal questore Ivana Petricca. A Verona, in un bar del centro, avrebbe avuto luogo una festa di compleanno tra minorenni: la festeggiata, 14 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020) Stavando il suo 14esimo, quando laè finita in. E’ quanto successo a Verona, in un bar del centro. Ora l’attività è stata sospesa per 7 giorni dal questore Ivana Petricca. A Verona, in un bar del centro, avrebbe avuto luogo una festa ditra minorenni: lata, 14 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

