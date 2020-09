Qualificazioni Internazionali BNL d’Italia 2020: programma, orari e ordine di gioco di sabato 12 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Il programma, l’ordine di gioco e gli orari delle Qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2020 di domani, sabato 12 settembre. La prima giornata di quest’edizione del torneo vedrà di scena i match del tabellone maschile e femminile di qualificazione, dove figurano moltissimi tennisti azzurri. Di seguito il programma completo: GRAND STAND ARENA – dalle ore 10:00 Mchale vs Kawa a seguire – Diyas vs Kalinskaya a seguire – Dellien vs Giannessi a seguire – Daniel vs Monteiro a seguire – Viola vs Kwon PIETRANGELI – dalle ore 10:00 Sugita vs Harris a seguire – Horansky vs Marcora a seguire – Begu vs Errani a seguire – Trevisan vs Doi a ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Il, l’die glidelledegliBNL d’Italiadi domani,12. La prima giornata di quest’edizione del torneo vedrà di scena i match del tabellone maschile e femminile di qualificazione, dove figurano moltissimi tennisti azzurri. Di seguito ilcompleto: GRAND STAND ARENA – dalle ore 10:00 Mchale vs Kawa a seguire – Diyas vs Kalinskaya a seguire – Dellien vs Giannessi a seguire – Daniel vs Monteiro a seguire – Viola vs Kwon PIETRANGELI – dalle ore 10:00 Sugita vs Harris a seguire – Horansky vs Marcora a seguire – Begu vs Errani a seguire – Trevisan vs Doi a ...

Le qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2020 scattano domani al Foro Italico. Dopo il sorteggio dei due tabelloni cadetti, i primi azzurri sono pronti a esordire nella splendida cornice ca ...

