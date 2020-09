Perché Facebook pagherà gli utenti per disattivare il profilo? (Di venerdì 11 settembre 2020) Facebook lancia il suo esperimento per le elezioni americane 2020: l’azienda è disposta a pagare alcuni utenti fino a 120 dollari affinché cancellino il loro profilo social, anche su Instagram, qualche settimana prima del voto. Lo scopo sarebbe comprendere “meglio l’impatto di Facebook e Instagram sugli atteggiamenti e comportamenti politici chiave durante le elezioni negli … L'articolo Perché Facebook pagherà gli utenti per disattivare il profilo? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020)lancia il suo esperimento per le elezioni americane 2020: l’azienda è disposta a pagare alcunifino a 120 dollari affinché cancellino il lorosocial, anche su Instagram, qualche settimana prima del voto. Lo scopo sarebbe comprendere “meglio l’impatto die Instagram sugli atteggiamenti e comportamenti politici chiave durante le elezioni negli … L'articolo Perchépagherà gliperil? proviene da www.meteoweek.com.

Rinaldi_euro : Al #ReferendumCostituzionale sul #TagliodeiParlamentari io voto NO. in questo video vi spiego il perché:… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Accade in Sardegna, in fuga dalla famosa guerra di Algeria, protestano per mancanza di sigarette e perc… - micheleemiliano : Questo è un giorno storico per noi, perché il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che la #Puglia è… - christian8646 : RT @Rinaldi_euro: Al #ReferendumCostituzionale sul #TagliodeiParlamentari io voto NO. in questo video vi spiego il perché: - bwin1966 : RT @Rinaldi_euro: Al #ReferendumCostituzionale sul #TagliodeiParlamentari io voto NO. in questo video vi spiego il perché: -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Facebook Perché Facebook e Irlanda battibeccano sul trasferimento transatlantico dei dati Startmag Web magazine