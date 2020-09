Pavia, uccide un amico per l’eredità: poi simula un incidente. Arrestato 48enne (Di venerdì 11 settembre 2020) Un’eredità da riscuotere il prima possibile, già promessa dall’anziano amico che, rimasto solo, lo aveva nominato come erede di tutti i suoi beni. Sarebbe questo il movente, secondo la Procura di Pavia, ad aver spinto Nicola Alfano, 48 anni di Milano, a simulare un incidente stradale dell’amico Bruno Lazzerotti di 78 anni, uccidendolo lui stesso. … L'articolo Pavia, uccide un amico per l’eredità: poi simula un incidente. Arrestato 48enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

