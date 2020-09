Napoli-Pescara 4-0, Gattuso: “Dovevamo fare meglio, abbiamo fatto fatica” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sicuramente dovevamo fare meglio, abbiamo fatto un po’ fatica, tra qualche giorno inizia il campionato. Osimhen non si è allenato ieri e si vede che oggi era un po’ sulle gambe, Petagna ha fatto molto bene. Mi aspettavo che la squadra potesse fare fatica, bisogna pensare solo ai gol. Sicuramente non abbiamo fatto benissimo”. Gennaro Gattuso commenta così quanto visto oggi al San Paolo nell’amichevole del Napoli giocata contro il Pescara e vinta per 4-0, evidentemente senza convincere appieno il tecnico calabrese. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sicuramente dovevamoun po’ fatica, tra qualche giorno inizia il campionato. Osimhen non si è allenato ieri e si vede che oggi era un po’ sulle gambe, Petagna hamolto bene. Mi aspettavo che la squadra potessefatica, bisogna pensare solo ai gol. Sicuramente nonbenissimo”. Gennarocommenta così quanto visto oggi al San Paolo nell’amichevole delgiocata contro ile vinta per 4-0, evidentemente senza convincere appieno il tecnico calabrese.

