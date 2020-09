Migliorato Wear OS con un aggiornamento dedicato alle prestazioni

(Di venerdì 11 settembre 2020) Dovrebbe funzionare molto meglioOS dopo l’ultimorilasciato da Google per il sistema operativo proprietario destinato ai dispositivi wereable, spesso criticato perché non all’altezza dal punto di vista prestazionale. Come riportato da ‘XDA Developers‘, la poca reattività è tra i punti deboli dell’OS, tanto da aver indotto Big G a correre ai ripari attraverso l’upgrade ‘H-MR2‘. Il pacchetto promette di rendere gli smartwarchOS molto più scattanti, incrementando la velocità del lancio dell’applicazione e del tempo di avvio fino al 20%. Ad essere stato ottimizzato è anche il processo di accoppiamento, adesso molto più affidabile. Per tenersi al passo dei ritmi frenetici della vita quotidiana di ciascuno di noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Migliorato Wear

HDblog

Google prova a mettere il turbo a Wear OS, il suo sistema operativo progettato per gli smartwatch e molto spesso criticato per le prestazioni non all'altezza delle aspettative. La scarsa reattività ge ...Wear OS, il sistema operativo di Google dedicato agli smartwatch, è ben lontano dal godere della mostruosa popolarità e diffusione di Android. In questo settore, l’azienda di Mountain View non è riusc ...