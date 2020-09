Mara Venier e le emozioni della sua Domenica IN stravolta dal Covid 19: impossibile non piangere (Di venerdì 11 settembre 2020) Conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica IN,in partenza il 13 settembre 2020. Sono 45 le edizioni del programma di Rai 1 e Mara Venier è stata padrona di casa delle ultime tre. L’edizione 2019/2020 passerà di certo alla storia della tv a causa del Covid 19. Una pandemia che ha cambiato il mondo e in quei giorni difficili, anche il modo di fare tv. Come se non bastasse a complicare la vita a Mara Venier, senza pubblico, senza ospiti, senza orchestra, con i suoi autori a casa e con pochi stretti collaboratori in studio, ci si è messa anche la caduta dalle scale e il gesso che le ha fatto compagna nelle ultime puntate. Ma la conduttrice è andata avanti, forte, senza fermarsi. A distanza di mesi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 settembre 2020) Conferenza stampa di presentazionenuova edizione diIN,in partenza il 13 settembre 2020. Sono 45 le edizioni del programma di Rai 1 eè stata padrona di casa delle ultime tre. L’edizione 2019/2020 passerà di certo alla storiatv a causa del19. Una pandemia che ha cambiato il mondo e in quei giorni difficili, anche il modo di fare tv. Come se non bastasse a complicare la vita a, senza pubblico, senza ospiti, senza orchestra, con i suoi autori a casa e con pochi stretti collaboratori in studio, ci si è messa anche la caduta dalle scale e il gesso che le ha fatto compagna nelle ultime puntate. Ma la conduttrice è andata avanti, forte, senza fermarsi. A distanza di mesi ...

Raiofficialnews : “Voglio ricominciare #DomenicaIn dove ci eravamo lasciati ed è per questo che ci saranno Loretta Goggi, Romina Powe… - IlContiAndrea : #Coletta “Nel programma evento con Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi del 25 novembre, abbiamo pr… - vinceDuVe : - isabellamisceo : RT @Raiofficialnews: “Voglio ricominciare #DomenicaIn dove ci eravamo lasciati ed è per questo che ci saranno Loretta Goggi, Romina Power e… - mery_claire91 : RT @Raiofficialnews: “Voglio ricominciare #DomenicaIn dove ci eravamo lasciati ed è per questo che ci saranno Loretta Goggi, Romina Power e… -