Lewis Hamilton mostra in un video quanti rifiuti ha raccolto sulla spiaggia | “Mai vista tanta plastica in mare”

"Voglio condividere una cosa con voi: sono sulla spiaggia e ho visto una marea di rifiuti. Spazzatura. So che non è vostra intenzione gettare rifiuti in mare, ma di fatto è così. Siate coscienti di cosa comprate". Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton si mostra sui social mentre è intento a pulire il lungomare di Mykonos dalla plastica accumulata sulla costa. Il pilota vuole mandare un messaggio a tutti i suoi fan: "Farò del mio meglio, dobbiamo fare qualcosa per cambiare".

