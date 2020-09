Le suocere della Lega

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 12 settembre 2020) I fratelli bianchi accusati di aver ucciso un nero si dichiarano innocenti quindi dateci un taglio e attendiamo il processo. E una volta in aula, onde evitare puerili derive lombrosiane, sia vietato all’accusa di mostrare foto degli imputati in costume da bagno. La difesa poi convinca gli stessi a non postarsi sui social se non camuffati in tute da astronauti o palombari. Sia come sia, prima di risbattere i mostri in prima pagina, è giusto attendere i tre gradi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.