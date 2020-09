La linea Giorgetti: No contro il governo (Di venerdì 11 settembre 2020) L’8 ottobre 2019, un mese dopo aver perduto l’incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti era in aula alla camera per votare sì alla riforma costituzionale che taglia i parlamentari. Era il voto decisivo e il vice segretario federale della Lega si comportò in coerenza con la linea del suo partito, prima e dopo la fine del governo gialloverde e il passaggio dei leghisti all’opposizione. Adesso però al referendum del 20 e 21 settembre Giorgetti farà il contrario. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 settembre 2020) L’8 ottobre 2019, un mese dopo aver perduto l’incarico di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarloera in aula alla camera per votare sì alla riforma costituzionale che taglia i parlamentari. Era il voto decisivo e il vice segretario federale della Lega si comportò in coerenza con ladel suo partito, prima e dopo la fine delgialloverde e il passaggio dei leghisti all’opposizione. Adesso però al referendum del 20 e 21 settembrefarà il contrario. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

