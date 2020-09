In Sardegna solo con il test negativo? Non per chi è eletto (Di venerdì 11 settembre 2020) La nuova ordinanza restrittiva con cui il governatore Christian Solinas intende chiedere certificati di negatività al Covid ai passeggeri in ingresso in Sardegna e prescriverà l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto dove c’è il rischio di assembramenti potrebbe entrare in vigore sabato. La novità è l’esclusione di alcune categorie: gli equipaggi e il personale viaggiante di navi e aerei e chi svolge funzioni pubbliche elettive e istituzionali. Spiega il Fatto: “Le misure preventive di cui all ’articolo 10 – recita il 12 – non si applicano ai soggetti che esercitano attività funzionali a organi costituzionali o svolgono funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti incarichi istituzionali”. Insomma, i consiglieri regionali (e non ... Leggi su nextquotidiano

La nuova ordinanza restrittiva con cui il governatore Christian Solinas intende chiedere certificati di negatività al Covid ai passeggeri in ingresso in Sardegna e prescriverà l'obbligo di indossare l ...

