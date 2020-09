Gli elefanti torturati in India: alla base delle feste c’è troppa violenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli elefanti sono animali venerati in India, ma spesso e volentieri subiscono vere e proprie torture. Vengono imprigionati nei templi prima di essere agghindati e fatti andare in giro per le città Indiane. Da sempre, in India si venerano in maniera spasmodica gli elefanti. Nell’insieme di religioni che compongono la corrente induista, infatti, questo animale … L'articolo Gli elefanti torturati in India: alla base delle feste c’è troppa violenza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

All'ingresso del tempio di Hampi Bazar, in Karnataka, un elefante benedice i fedeli strisciando la proboscide sulla loro testa, poi - con lo stesso mezzo - raccoglie le offerte e le passa al bramino a ...

