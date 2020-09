“Eccomi a 16 anni”. Oggi è una delle donne più sognate d’Italia, ma sui banchi del liceo era così. Quanto è cambiata… (Di venerdì 11 settembre 2020) Segni particolari bellissima. Più che un titolo da prima pagina, una realtà quando si parla di Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia la Notizia, forse quella capace di entrare di più nella memoria e nei cuori degli italiani, da tempo ha detto addio alla televisione e all’Italia. Vive in pianta stabile a Los Angeles dove si trova pienamente a suo agio nel ruolo di mamma della piccola Skyler Eva. Molti ricorderanno l’esperienza americana anche come la goccia che ha fatto traboccare il vaso con l’ex velina bionda Maddalena Corvaglia. Fino a qualche tempo fa le due colleghe erano anche inseparabili amiche (vivevano entrambe a Los Angeles). Ma dopo un periodo di assidua frequentazione, pare che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Da alcune indiscrezioni erano trapelate informazioni su una società legata ad una palestra che le ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Eccomi anni”