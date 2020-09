Da al Qaida nuove minacce a Charlie Hebdo

gml73 : RT @Agenzia_Ansa: Charlie Hebdo, nuove minacce da Al Qaida. Il settimanale ha ripubblicato le vignette sul Profeta #ANSAmotori https://t.co… - danieledann1 : ?? #Francia: Nuove minacce a Charlie Hebdo giungono da #AlQaida. Il settimanale ha ripubblicato le vignette sul Prof… - AngeloTani : RT @Agenzia_Ansa: Charlie Hebdo, nuove minacce da Al Qaida. Il settimanale ha ripubblicato le vignette sul Profeta #ANSAmotori https://t.co… - Agenzia_Ansa : Charlie Hebdo, nuove minacce da Al Qaida. Il settimanale ha ripubblicato le vignette sul Profeta #ANSAmotori - GazzettaDelSud : Da #alQaida nuove minacce a #CharlieHebdo #terrorismo -

Rita Katz, direttrice di Site, precisa che in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, al Qaida Central ha diffuso la versione inglese del numero 3 del magazine One Ummah. La nuova pubblicazione ...(ANSA) - PARIGI, 11 SET - "Non cederemo mai alle minacce di Al-Qaida. Al Qaida non vincerà, non vincerà mai. Le democrazie saranno sempre piu' forti del terrore": questo il messaggio lanciato dal medi ...