Covid, Conte: «Ipotesi quarantena ridotta dopo il tampone». Martedì l'esame del Comitato tecnico scientifico (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid, il premier Giuseppe Conte, a margine del vertice Med-7 ad Ajaccio, ipotizza una riduzione della quarantena: «L'Oms ha ribadito che la soluzione più cautelativa è... Leggi su ilmattino

La7tv : #piazzapulita Riccardo Iacona: “Nelle piazze dei negazionisti del Covid c’è anche la politica: contro Conte e contr… - borghi_claudio : Voi vi stupite per il servilismo di Padellaro che di fronte alla castroneria di Conte sui morti per covid non lo ha… - VittorioSgarbi : #governodipataccari Quando il Governo Conte regalò guanti e camici alla Cina, ovvero il primo paese al mondo per la… - LeonebonCettina : RT @christianrocca: Non credete ai malintesi, agli errori di traduzione e ad altre scemenze. Sono imbroglioni, tutti. Anche su Navalny. E s… - Giusy64155137 : RT @DSantanche: Terrorizzata dal Covid, mamma di un bimbo, si è tolta la vita. Il Governo Conte ha avuto molti mesi per studiare un piano d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Covid, Conte: «Ipotesi quarantena ridotta dopo il tampone». Martedì l'esame del Comitato tecnico scientifico Il Messaggero Ue: Labriola, 'su recovery plan governo in ritardo'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Mentre imprenditori, lavoratori, famiglie tentano di sopravvivere alle mille difficoltà causate dal Covid il governo si fa trovare impreparato anche sul recovery plan, con ...

Conte: scuola riapre regolarmente il 14 settembre.

Il conto alla rovescia in vista del 14 settembre, giorno in cui in gran parte d’Italia ragazze e ragazzi torneranno sui banchi, è iniziato da tempo, ma per i presidi allo stato attuale non ci sono le ...

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Mentre imprenditori, lavoratori, famiglie tentano di sopravvivere alle mille difficoltà causate dal Covid il governo si fa trovare impreparato anche sul recovery plan, con ...Il conto alla rovescia in vista del 14 settembre, giorno in cui in gran parte d’Italia ragazze e ragazzi torneranno sui banchi, è iniziato da tempo, ma per i presidi allo stato attuale non ci sono le ...