Contributi Inps 2020: quando si devono pagare e percentuali (Di venerdì 11 settembre 2020) Come ben noto, in questi ultimi mesi, l'emergenza coronavirus ha comportato stop forzati, sospensioni totali o parziali e limitazioni varie, allo scopo – da un lato – di salvaguardare la salute della collettività e – dall'altro – di venire incontro alle legittime pretese dei cittadini italiani, colpiti dagli effetti della pandemia. Ci riferiamo in particolare alle norme come quelle che hanno previsto, a causa dell'emergenza sanitaria e il conseguente lockdown, che ha inciso sulle attività lavorative ed economiche, la possibilità – per aziende ed autonomi – di sospendere il versamento dei Contributi Inps 2020. Segui Termometro Politico su Google News Una scelta che appare certamente giustificata, in ragione delle difficoltà finanziarie generate dai ...

