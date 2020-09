Caos scuole nel Lazio, UGL: ‘9.000 studenti senza aule’ (Di venerdì 11 settembre 2020) Novemila studenti del Lazio sono ancora senz’aula, mentre di banchi individuali ne devono essere consegnati 300mila. Criticità in questo momento insormontabili, ma di fronte a ciò la Regione Lazio ha confermato la data d’inizio al 14 settembre, derogando ai Sindaci, Presidenti di Provincia e ai singoli Dirigenti scolastici la possibilità di posticipare l’apertura delle scuole, enti subordinati alle prese con l’interpretazione delle linee guida e dei protocolli elaborati per tutelare la salute di tutto coloro che fanno parte del mondo scolastico. L’UGL Lazio esprime perplessità puntando il dito contro le istituzioni, la Regione Lazio per non essersi fatta trovare pronta ed il Governo per aver mischiato troppo le carte creando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 settembre 2020) Novemiladelsono ancora senz’aula, mentre di banchi individuali ne devono essere consegnati 300mila. Criticità in questo momento insormontabili, ma di fronte a ciò la Regioneha confermato la data d’inizio al 14 settembre, derogando ai Sindaci, Presidenti di Provincia e ai singoli Dirigenti scolastici la possibilità di posticipare l’apertura delle, enti subordinati alle prese con l’interpretazione delle linee guida e dei protocolli elaborati per tutelare la salute di tutto coloro che fanno parte del mondo scolastico. L’UGLesprime perplessità puntando il dito contro le istituzioni, la Regioneper non essersi fatta trovare pronta ed il Governo per aver mischiato troppo le carte creando ...

CorriereCitta : Caos scuole nel Lazio, UGL: ‘9.000 studenti senza aule’ - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Il Premier farà un video messaggio a #Domenica In di buona ripartenza scuole, ricorderà le regole. Incredibili i partiti ch… - bubinoblog : Il Premier farà un video messaggio a #Domenica In di buona ripartenza scuole, ricorderà le regole. Incredibili i pa… - MastroTitta9 : AZZ..OLINA CHE CAOS! LE SCUOLE I SINDACI NON RIAPRONO LE MAGGIORI CRITICITÀ IN PROVINCIA DI LATINA. ANCHE RIETI E… - GRoostaveg : RT @gnntridente: A proposito delle #scuole e del #caos che le circonda, una piccola boccata d'#ossigeno che può aiutare a diradare anche qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos scuole Caos scuole, ecco tutti i cantieri aperti e da aprire a breve negli istituti superiori LA NAZIONE La Regione ai presidi: basta con il caos sugli orari di ingresso

Orari troppo frammentati e improbabili: ad Anagni avevano ipotizzato l’ingresso a scuola alle 7,10. Così la Regione è dovuta intervenire con i presidi, ribadendo l’invito, che poi nei fatti si avvicin ...

Roma, orari variabili, banchi e termoscanner: ecco la scuola fai-da-te

"Una mia figlia entrerà a scuola lunedì, alle 8.15. L'ho saputo oggi, con un messaggio vocale della rappresentante d'istituto. Per l'altra si parlava del 14 settembre, poi forse il 16. Le cose cambian ...

Orari troppo frammentati e improbabili: ad Anagni avevano ipotizzato l’ingresso a scuola alle 7,10. Così la Regione è dovuta intervenire con i presidi, ribadendo l’invito, che poi nei fatti si avvicin ..."Una mia figlia entrerà a scuola lunedì, alle 8.15. L'ho saputo oggi, con un messaggio vocale della rappresentante d'istituto. Per l'altra si parlava del 14 settembre, poi forse il 16. Le cose cambian ...