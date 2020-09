Calcio in TV | Piccinini tornerà a Sky dopo il biennio sabbatico

(Di venerdì 11 settembre 2020)in TV, Sandrotornerà a Skyil: parteciperà al Club con Fabio Caressa Sandrotorna a commentare ilgiocato.un periododurato ben due anni, il noto telecronista tornerà in TV sui canali di Sky Sport, insieme al suo collega e amico Fabio Caressa.vestirà però altri panni: non sarà infatti una delle voci dell’emittente, ma parteciperà al Club, trasmissione che va in onda la domenica serale 22.00. Un gradito ritornodue stagioni di pausa. Leggi sunews24.com

Sandro Piccinini torna a parlare di calcio. In qualità di opinionista e commentatore in studio, non in qualità di telecronista. Questi sembrano i rumors. La notizia è stata lanciata su Twitter da Mich ...