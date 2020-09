Android, su Google Telefono arrivano le chiamate verificate per mettere un freno allo spam (Di venerdì 11 settembre 2020) chiamate verificate è la nuova funzione dell’app Telefono annunciata da Google, che consente di mostrare all’utente le informazioni sulla società che sta chiamando. In questo modo, il colosso di Mountain View tenta di salvaguardare gli utenti dalle chiamate spam e truffe telefoniche, che tempestano letteralmente i nostri telefoni lungo tutto l’arco della giornata. Con chiamate verificate, quando si riceverà una chiamata da un’azienda, sullo schermo comparirà il nome di quest’ultima con il relativo logo, un simbolo che ci conferma che si tratta di una chiamata verificata e addirittura il motivo della telefonata stessa. Per essere classificata come chiamata verifica, la società interessata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020)è la nuova funzione dell’appannunciata da, che consente di mostrare all’utente le informazioni sulla società che sta chiamando. In questo modo, il colosso di Mountain View tenta di salvaguardare gli utenti dallee truffe telefoniche, che tempestano letteralmente i nostri telefoni lungo tutto l’arco della giornata. Con, quando si riceverà una chiamata da un’azienda, sullo schermo comparirà il nome di quest’ultima con il relativo logo, un simbolo che ci conferma che si tratta di una chiamata verificata e addirittura il motivo della telefonata stessa. Per essere classificata come chiamata verifica, la società interessata ...

MeglioCucina : Selezione ricette 'funghi & piselli' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'pecorino & pasta' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'patate & granapadano' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - Noovyis : (Android, su Google Telefono arrivano le chiamate verificate per mettere un freno allo spam) Playhitmusic -… - MeglioCucina : Selezione ricette 'spinaci & patate' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Android Google Google rilascia ufficialmente Android 11, tutte le novità | Video HDblog Android 11 Go Edition ufficiale: più velocità e sicurezza per smartphone di fascia bassa

Google ha ufficializzato l'arrivo della nuova versione Android ottimizzata per gli smartphone di fascia bassa. Si parla nello specifico di Android 11 Go Edition che viene introdotta a pochi giorni di ...

Android 11 Go Edition rilasciato da Google

Google ha annunciato la Go Edition di Android 11, ossia la versione 'leggera' della piu' recente iterazione del suo sistema operativo per dispositivi mobili, in particolare per quelli economici che ...

Google ha ufficializzato l'arrivo della nuova versione Android ottimizzata per gli smartphone di fascia bassa. Si parla nello specifico di Android 11 Go Edition che viene introdotta a pochi giorni di ...Google ha annunciato la Go Edition di Android 11, ossia la versione 'leggera' della piu' recente iterazione del suo sistema operativo per dispositivi mobili, in particolare per quelli economici che ...