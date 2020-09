Alla Rai il coronavirus colpisce ancora: sospese due trasmissioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Alla Rai il coronavirus continua a fare male. Oggi si sono registrati un paio di casi di positività al Covid che hanno costretto l'azienda a sospendere due trasmissioni di non poco conto. Un caso di positività a tampone rapido è stato accertato nella produzione televisiva del programma “I soliti ignoti” ed un caso di positività a tampone molecolare nella produzione di “Elisir”. I casi riguardano personale esterno che collabora con le produzioni dei programmi. L'Azienda ha fatto sapere di avere attivato tutte le misure di sicurezza stabilite dai protocolli aziendali che prevedono tra l'altro interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e ha provveduto in via cautelativa a sospendere le attività delle suddette produzioni. Sono in corso i tracciamenti da condividere con la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020)Rai ilcontinua a fare male. Oggi si sono registrati un paio di casi di positività al Covid che hanno costretto l'azienda a sospendere duedi non poco conto. Un caso di positività a tampone rapido è stato accertato nella produzione televisiva del programma “I soliti ignoti” ed un caso di positività a tampone molecolare nella produzione di “Elisir”. I casi riguardano personale esterno che collabora con le produzioni dei programmi. L'Azienda ha fatto sapere di avere attivato tutte le misure di sicurezza stabilite dai protocolli aziendali che prevedono tra l'altro interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e ha provveduto in via cautelativa a sospendere le attività delle suddette produzioni. Sono in corso i tracciamenti da condividere con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla Rai Su Rai1, sabato in seconda serata, ''Senza Respiro'' RAI - Radiotelevisione Italiana Caso Lombardia Film Commission, l'ordinanza del Gip. Salvini: "Inchiesta si risolverà in nulla"

Fondi Lega, il Gip: 'Gli arrestati possono colpire ancora'

"Gli elementi teste analizzati inducono il giudicante ad attribuire all’operazione immobiliare natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l’impossessamento, da parte dell’allora pre ...I tre commercialisti vicini alla Lega arrestati ieri, assieme ad una quarta persona, per il caso Lombardia Film Commission potrebbero ancora commettere 'delitti della stessa specie', scrive il gip di ...