Uomini e Donne, Sophie e Jessica già rivali? Ecco il corteggiatore che piace ad entrambe (Di giovedì 10 settembre 2020) Uomini e Donne è iniziato da pochi giorni ma già non mancano le polemiche. E non parliamo solo del lifting di Gemma ma anche delle presunte ritoccatine di Sophie Codegoni, la nuova tronista del classico, che a 18 anni sarebbe già “rifatta” secondo gli internauti. Le polemiche su Sophie Codegoni: “Tutta rifatta a 18 anni” Dopo la messa in onda della puntata di ieri, in cui sono state presentate Sophie e Jessica Antonini, sul web si sono scatenate nuove polemiche contro la 18enne milanese, che sarebbe troppo rifatta a detta del pubblico di U&D. Il web, come sempre, è stato impietoso nei confronti della modella e su Twitter e Instagram i commenti negativi si sono letteralmente sprecati. Un utente ha scritto: “Non è ... Leggi su tutto.tv

