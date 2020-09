Uomini e Donne, Gemma Galgani: chi ha pagato il suo lifting? (Di giovedì 10 settembre 2020) Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne, smentisce chi sostiene che non sia stata lei a pagare per il suo lifting. Chi ha pagato il lifting di Gemma Galgani? La maggior parte degli spettatori e degli utenti dei social è convinta che sia stata la redazione di Uomini e Donne ma lei in un'intervista a Nuovo smentisce. L'operazione di lifting piu chiacchierata della storia recente della televisione è stata quella che ha visto protagonista Gemma Galgani, la dama del Trono Over. Dopo mesi di attesa gli spettatori lunedì scorso hanno visto il risultato, i commenti al lifting di Gemma ... Leggi su movieplayer

