Uomini e Donne: dopo il Lifting, Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti: "Mi sono resa conto che..." (Di giovedì 10 settembre 2020) dopo le accuse lanciate da Giorgio Manetti negli ultimi mesi, Gemma Galgani replica a tono all'ex cavaliere di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - AMorelliMilano : FORZA #MATTEO, siamo tutti con te! #SALVINI: “Alla rabbia di pochi rispondiamo col sorriso e col lavoro, evviva l’… - cescabevilacqua : Oh comunque difficilissima questa soluzione di uomini e donne coi plexiglass eh veramente difficilissima da pensare… - hyoumaofficial : RT @DOscarLancini: Piena #solidarietà a @matteosalvinimi per l'aggressione subita in Toscana. Episodi come questo non spaventano gli uomini… -